«Я ничуть не колебался»: Сафронов рассказал, каким образом поможет Мути получить российское гражданство

Художник Никас Сафронов заявил, что поможет знаменитой итальянской кинодиве Орнелле Мути получить российское гражданство. По его словам, уже 8 апреля она должна прибыть в Россию к нему на день рождения.

Как отметил Никас Сафронов, Орнелла Мути остановится в его огромной квартире. Жить она будет на готическом этаже, где останавливаются звезды, которые приезжают на его праздники. Также он заметил, что пропишет актрису в своих апартаментах в Брюсовском переулке. Это, как он считает, поможет ей получить быстрее российское гражданство, о котором она мечтает.

«Я ничуть не колебался в этом вопросе. Мы с Орнеллой дружим долгие годы, поэтому мне будет приятно прописать ее в своей квартире и тем самым помочь в получении российского гражданства». Никас Сафронов

Ранее Орнелла Мути говорила, что всегда с огромной радостью приезжает в Россию. Она просто обожает нашу страну. Как известно, ее предки — русские. Кстати, итальянская звезда сейчас активно учит русский язык. Она считает, что это поможет ей быстрее понять образ жизни и чувства россиян, сообщает «Собеседник».

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