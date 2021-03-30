Экспресс-урок от Хромченко: как быстро выработать красивую и женственную походку

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала, как достаточно просто и быстро выработать красивую женственную походку.

Особых премудростей для этого не требуется, пригодится лишь подходящая юбка — обязательно дорогая, качественная, узкая, но по размеру, длиной чуть ниже колен. Она не только эффективно пополнит гардероб, но и выступит отличным тренажером-ограничителем для ног.

«Смотрите, чтобы у нее шлица или разрез были не слишком высокими. Ваша задача в этой юбке не бежать, а подчиняться ее крою. Вам будет жалко широко шагать, ведь дорогая юбка может треснуть. После того, как эта юбка «отдрессирует» вас хорошенько, и вы научитесь делать маленький шаг, можно надеть каблуки. И даже, если вы побежите после этого на каблуках, вы уже будете выглядеть грациозно и элегантно», — сказала Эвелина.