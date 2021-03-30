«Формат программы устарел»: Ксения Собчак предрекла неминуемую гибель КВН

Как считает светская львица, шутки юмористов уже не актуальны.

Светская львица Ксения Собчак в рамках своего шоу, где гостем ее программы стал юморист Владимир Маркони, заявила, что в ближайшем будущем КВН ждет неминуемая «смерть».

«Формат программы устарел. В 2021 году это уже не актуально. КВН скоро вообще умрет. Редакторы программы работают так же, как Главлит в Советском Союзе — вымарывают все провокационное». Ксения Собчак

Между тем Владимир Маркони с такой точкой зрения телеведущей не согласился. По его словам, КВН совсем не теряет актуальности в современном мире и у программы очень много поклонников. Как заметил Маркони, вовсе не обязательно, чтобы каждое высказывание в рамках КВН было не в бровь, а в глаз.

Напомним, что КВН с успехом выходит на центральных каналах с начала 60-х годов прошлого века. Именно эта программа дала путевку в жизнь многим известным юмористам, которые сегодня шутят в различных передачах.

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