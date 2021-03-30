Простила избранника: Давид Манукян появился в обществе бывшей девушки на домашней тусовке

В свое время блогер и музыкант, бросил любимую в тяжелый для нее период жизни.

На фанатской страничке в Instagram блогера Давида Манукяна и его бывшей девушки и коллеги по работе Карины Кросс появилась видеозапись, на которой парочка запечатлена вместе на одной из домашних тусовок. Фанаты сделали вывод, что им удалось помириться. На кадрах они улыбаются и счастливы вместе в окружении своих друзей.

Напомним, что Карина Кросс и Давид Манукян когда-то вместе строили планы по покорению музыкального олимпа. Как позже говорила блогер, в какой-то момент она перестала чувствовать отдачу от своего партнера и предпочла с ним расстаться.

Как рассказывала Карина Кросс, однажды Давид Манукян просто не приехал на съемку. Он даже не удосужился позвонить девушке и объяснить причины такого поступка.

Кстати, сама Карина Кросс не раз говорила, что с Манукяном они просто друзья и романтических отношений у них якобы никогда не было. Правда, поклонники в это не особо верят. Позже Кросс даже радовалась, что ее товарищ обрел любовь с Ольгой Бузовой. Правда, этот роман музыканта, как известно, потерпел неудачу спустя полтора года отношений.

Смотрите также: