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«Мой ангел»: Брежнева поделилась редкими фото дочки от экс-возлюбленного спортсмена

Наследнице исполнилось 20 лет.

«Мой ангел»: Брежнева поделилась редкими фото дочки от экс-возлюбленного спортсмена
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

39-летняя Вера Брежнева трогательно поздравила свою старшую дочь Соню Киперман с днем рождения. Девушка родилась в гражданском союзе певицы со спортсменом Виталием Войченко.

Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена
Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена. Фото: instagram.com/ververa/

«20 лет назад мы встретились, и это было мое самое первое настоящее осознанное счастье! Моя первая доченька, первая правнучка, внучка и племянница в нашей семье! Мой смысл, моя мотивация, мой учитель и моя бесконечная любовь. С днем рождения, мой ангел!» — написала артистка в личном блоге.

Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена
Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена. Фото: instagram.com/ververa/

Свое праздничное послание Вера сопроводила целой серией редких фотографий с дочкой из личного архива.

Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена.
Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена. Фото: instagram.com/ververa/

Напомним, для Веры Брежневой Виталий Войченко был первой настоящей любовью. Правда до ЗАГСа дело так и не дошло. Их дочь носит фамилию первого законного мужа певицы, Михаила Кипермана. Бизнесмену звезда тоже подарила наследницу Сару, которая появилась на свет в 2009 году. В третьем браке с  Константином Меладзе у артистки детей нет.

Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена.
Брежнева поделилась редкими кадрами дочки от экс-возлюбленного спортсмена. Фото: instagram.com/ververa/

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Брежнева детиВера БрежневаСара Киперман