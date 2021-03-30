«Я не знала, что в человеке есть столько слез»: Безрукова о трагической смерти сына

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила самый страшный момент своей жизни — смерть единственного сына Андрея от актера Игоря Ливанова.

«Иногда наш мозг играет с нами непростую штуку. Когда мы незадолго до его смерти отдыхали во Вьетнаме, сын не отходил от меня. Меня там полоскало, но он был рядом и не ездил на экскурсии. На той неделе он отдал мне все свое внимание и любовь. После возвращения я решила слетать по делам в Иркутск. Его немного колбасило из-за акклиматизации. Я стояла с чемоданом у двери и собиралась уезжать. Он не вышел из комнаты. Просто лежал на диване и говорил, что голова болит. Я сама подошла, поцеловала его и ушла. Никогда не думала, что это будет наша последняя встреча. Потом было миллион мыслей, что надо было остаться». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, произошел самый обыкновенный несчастный случай. «Он ударился неудачно виском, когда упал. Это был несчастный случай. Вот и все. Когда я летела из Иркутска, у меня слезы не заканчивались. Я не знала, что в человеке есть столько слез. Просто лились как водопад. Я открыла дверь и вошла в квартиру, а там был пусто. Андрюшу днем раньше видела женщина, которая приходила к нему убираться. Он не очень хорошо себя чувствовал. Я зашла в свою комнату. На градуснике была температура 37,2. Незначительная совсем. Он был удивительным человеком, который многому меня научил», — заметила актриса.

Напомним, что сын Безруковой от актера Игоря Ливанова умер в 25 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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