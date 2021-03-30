«Врачи только разводили руками»: Ирина Безрукова о том, почему не родила ребенка второму мужу

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о причинах, почему у нее со вторым мужем актером Сергеем Безруковым так и не появилось общих наследников.

«Мы мечтали с Сергеем о детях с первого дня нашего знакомства. Но, увы, судьба так распорядилась, что не получилось. Дело в том, что пытались. Мы два здоровых человека. Может, это судьба. Мы никогда не думали о том, чтобы предпринять что-то такое, чтобы у нас не было детей. Наоборот старались, но не получилось. Врачи только разводили руками». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, они никогда не ссорилась с мужем по пустякам.

«Мы всегда уважали выбор другого человека. Я считалась с его точкой зрения, а он — с моей. В 2015 году мой сын Андрей захотел поехать во Вьетнам. Он взял отпуск в театре. Я не полетела из-за этого с Сергеем в Сербию на кинофестиваль. Он это легко принял, купил нам билеты бизнес-классом и сказал, чтобы мы летели. Это была наша последняя неделя вместе с сыном», — сказала актриса.

Напомним, что сын Ирины Безруковой от актера Игоря Ливанова умер в 25 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вскоре актриса развелась со своим вторым мужем Сергеем Безруковым, с которым они были вместе 15 лет.

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