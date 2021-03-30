Вечериночка: Подольская в силуэтном платье с рукавами-окороками устроила танцы под хит Маликова

29 марта Владимир Пресняков отметил в кругу близких и друзей в одном из ресторанов Москвы свое 53-летие. Главной звездой вечеринки стала жена музыканта Наталья Подольская.

Несмотря на то что она родила сына всего лишь в октябре прошлого года, звезда уже вернула былую форму и позволила себе предстать на празднике в силуэтном платье мини кипенно-белого цвета. Пышные рукава-окорока придавали ее образу современности. О том, что такие модели в тренде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Кроме того, стилист оговаривалась, что и такой оттенок сейчас необычайно популярен. Он вошел в моду в качестве дани уважения врачам, которые боролись с пандемией.

На торжестве Наталья не сдерживала переполняющих ее радостных эмоций и практически все время присутствовала на танцполе. А когда услышала старый хит Дмитрия Маликова «Ты моей никогда не будешь», тут же пустилась в пляс в сопровождении своей сестры-близняшки Юлианы.

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