«Это достаточно мистическая вещь»: каким чудом сын Безруковой не погиб в 12 лет в «Норд-Осте»

Актриса рассказала, как ее наследник за два месяца до теракта ушел из проекта.

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее сын Андрей только по какой-то мистической случайности остался жив в 12 лет.

«Возник в его жизни проект «Норд-Ост». Моего сына Андрюшку утвердили на одну из ролей. Три года мы посвятили этому проекту. Он прошел жесткий отбор и кастинг. Он играл роль Вальки Жукова. У меня впервые была возможность подарить цветы сыну как артисту». Ирина Безрукова

Как отметила актриса, ее сын не погиб в теракте, который случился на Дубровке в 2002 году, только по случайности.

«Это достаточно мистическая вещь. По факту он спас себя от смерти в 12 лет. Я как мама заключала за него контракт. Летом он отдыхал от мюзикла. А осенью, когда пришла пора возвращаться на сцену, он подошел и очень внимательно посмотрел на меня. Сказал: «Мама, я не знаю, как тебе это объяснить. Мне это больше не приносит радости».

Я выждала день-два. Пришла на встречу с ребятами из «Норд-Оста». Он сказал, что принял решение уйти из проекта. Его ребята два человека – мальчик и девочка — они погибли. Когда это случилось, то я схватила его, прижала к себе. Мы сразу приехали туда. Там было все оцеплено. Стояли родители детей, артисты, которые не играли в этот день.

Андрюшка кинулся туда. Его, конечно, не пустили. Люди долго болели потом. Ребятки были бледного цвета. Андрей по совету психологов разговаривал с малышней. Они стали выговариваться ему», — сказала актриса.

Напомним, что сын Безруковой от актера Игоря Ливанова умер в 25 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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