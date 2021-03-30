Фото крупным планом: как выглядят глаза Водяновой абсолютно без макияжа

Многие актрисы и модели, блистающие перед фото- и видеокамерами во всеоружии, предпочитают в обыденной жизни обходиться без укладок и макияжа. Так, к примеру, поступает Регина Тодоренко, которая недавно показала свою внешность «без прикрас», будучи в отпуске в Дубае.

Топ-модель Наталья Водянова тоже не считает нужным злоупотреблять косметикой вне подиумов и сцены. Как выгладят ее глаза с неуложенными пышными бровями, без накладных ресниц и даже капли туши, а также теней, звезда продемонстрировала в личном блоге. Знаменитая манекенщица с русскими корнями выложила в Сеть фото лица крупным планом.

«Так приятно видеть натуральную красоту», «Прекрасная Наталья», «Очень красивая», «Наталья, Вы плакали?», «Такая естественная красота», «Спасибо за такие искренние фото», — прокомментировали кадр фолловеры.

Напомним, что топ-модели уже 39 лет. Она воспитывает пятерых детей, рожденных от двух мужей. Первым супругом девушки стал британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман, вторым — французский бизнесмен Антуан Арно.

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