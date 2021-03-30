«Катя в больнице. Ее госпитализировали»: Осташко рассказал о состоянии Стриженовой после перелома

Соведущий Екатерины Стриженовой по программе «Время покажет» Руслан Осташко рассказал о своей коллеге, которая получила серьезную травму во время эфира. К сожалению, у звезды подтвердился перелом. В ближайшее время она будет находиться в клинике.

«Катя в больнице. Ее госпитализировали. Перелом у нее. Ждем, когда Катя сможет нам ответить. Травма, наверное, серьезная. Перелом – это уже серьезная травма. Насколько он сложный – узнаем, когда сможем с ней поговорить». Руслан Осташко

Как отметил Осташко, пока рабочий график на ближайшие дни не составлен. При этом он заметил, что ведущих достаточно, поэтому Екатерину Стриженову есть кому заменить. По его словам, они с коллегами всегда без проблем подменяют друг друга. Он добавил, что сегодня главное – это здоровье Екатерины Стриженовой, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Екатерина Стриженова отступилась, когда во время эфира сделала несколько шагов назад. Она упала на глазах изумленных зрителей. Программа сразу же ушла на рекламу, а после ведущая в студии уже не появилась.

Смотрите также: