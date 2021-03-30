Прически, которые идут всем! Ну почти
Видео
«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость

Уроки стиля от Рогова: как красиво повязать модную косынку на одежде и аксессуарах

Ведущий шоу на СТС дал несколько дельных фэшн-рекомендаций для женщин.

Уроки стиля от Рогова: как красиво повязать модную косынку на одежде и аксессуарах
Александр Рогов. Кадр из шоу "Рогов в городе"/ СТС

В этом сезоне необычайно популярными стали косынки. Их носят теперь не только на голове или шее, но и на аксессуарах. С потеплением на смену шерстяным вариантам приходят шелковые модели. Именно они будут в топе у модниц этой весной и летом.

Образ с косынкой.
Образ с косынкой. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» показал, как простой комплект можно превратить в элегантный при помощи изящной белой косынки с принтом. Стилист составил «беспроигрышный образ на каждый день», соединив голубые джинсы, базовую белую футболку, куртку-косуху карамельного цвета и туфельки на шпильке в тон.

Образ с косынкой.
Образ с косынкой. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

«Чтобы комплект не выглядел пресно, я усложнил его шелковой косынкой», — прокомментировал ведущий.

Второй стайл героини проекта тоже состоял из джинсов, но уже в сочетании с подпоясанным жилетом, футболкой и тренчем. Аутфит был явно сложнее, но и в нем нашлось место косынке. На сей раз Александр украсил ей сумочку.

Образ с косынкой.
Образ с косынкой. Кадр из шоу «Рогов в деле»/ СТС

Смотрите также

Тэги

"Рогов в деле"Александр Роговкосынка