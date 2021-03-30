Требуется материальная поддержка: кто помогает вдове Андрея Мягкова после смерти мужа

Актриса Анастасия Вознесенская осталась одна, так как своих детей у звездной пары не было.

Благотворительный фонд «Артист» стал оказывать материальную поддержку вдове актера Андрея Мягкова актрисе Анастасии Вознесенской, которая после смерти любимого мужа осталась совсем одна. Об этом сообщила актриса, режиссер и руководитель театра «Практика» Марина Брусникина.

Любопытно, что Брусникина ранее дебютировала на сцене Художественного театра в роли Маши в «Чайке» в постановке Олега Ефремова. До нее эту роль как раз играла Анастасия Вознесенская. Таким образом, можно увидеть некую преемственность поколений.

Добавим, что совсем недавно в День театра многие известные актеры вспомнили свои первые роли. Они выразили свою признательность коллегам старшего поколения, своим учителям, которые в свое время стали для них примером в профессии. Сегодня многие звезды забыты и им необходима помощь от друзей и товарищей по сцене, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской не было своих детей. Вдова актера из-за плохого состояния даже не появилась на похоронах любимого мужчины. Она не выходит из своей квартиры.

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