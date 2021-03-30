Ирина Понаровская добилась прибавки к пенсии, которая одно время составляла пять тысяч рублей

Певица полгода назад подала иск через своих представителей к Пенсионному фонду.

Певица Ирина Понаровская, чья пенсия после выхода на заслуженный отдых составляла одно время пять тысяч рублей, смогла через суд добиться прибавки к пособию от государства. Отметим, что с годами ее пенсия выросла почти до 14 тысяч рублей, но она все равно была крайне довольна получаемыми от государства суммами.

Как отметили в пресс-службе Бассманного районного суда столицы, иск Ирины Понаровской к пенсионному фонду удовлетворен в полном объеме. В частности, в ее трудовой стаж включен период работы в Краснодарской филармонии. Там она трудилась с августа 1982 года по апрель 1983-го.

По решению суда, в самое ближайшее время Ирина Понаровская получит 240 тысяч рублей. Это недополученная сумма с 55 до 67 лет. То есть в год ей насчитали дополнительно около двадцати тысяч рублей. Кроме того, ей увеличили будущую пенсию. Правда, сумма не разглашается.

Отметим, что сама Понаровская радости от победы, судя по всему, не испытала. Она заявила, что данная тема ей неинтересна.

Напомним, что Ирина Понаровская получила известность в семидесятых годах прошлого века. Она в те годы выступала в группе «Поющие гитары». Этот музыкальный коллектив и дал ей возможность завоевать любовь публики, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: