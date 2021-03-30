«Остались сильнейшие»: Валерия рассказала о сложностях на шоу «Маска»

Самый засекреченный телепроект канала НТВ «Маска» получил продолжение. Сейчас телезрители имеют удовольствие смотреть второй сезон шоу, который стал для многих неожиданнее первого. Уже разоблачили Черную Пантеру – никто в ней не угадал Светлану Хоркину, Пингвина, которым оказалась Азиза, Розовую Пантеру – это была Ольга Бузова, Ананас, ставший костюмом Иосифа Пригожина, и Солнце, в котором скрывалась Марина Кравец.

Шоу уже почти достигло экватора. И в седьмом выпуске жюри пришлось как никогда трудно выбрать, кого из двоих кандидатов на вылет рассекретить. Не обошлось без скандалов и обвинений в адрес Регины Тодоренко и Филиппа Киркорова. А все потому, что на проекте остались достойнейшие.

«Чем дальше, тем сложнее жюри делать свой выбор, потому что в проекте остались сильнейшие», — признала Валерия.

Певица объяснила, почему дальше будет еще тяжелее. И, вероятнее всего, не многим телезрителям могут понравиться вердикты судей. Но таковы правила – последнее слово всегда за председателем жюри.

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