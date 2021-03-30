«Это был огромный заработок»: Разин рассказал об эскортницах, ставших заслуженными артистками

Как отметил продюсер, имен девушек он назвать не может, так как боится судебных разбирательств.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что во второй половине восьмидесятых годов прошлого века в моду в СССР плотно вошел эскорт. Благодаря ему многие популярные сегодня звезды пробились к славе и получили в итоге даже звания заслуженных артисток.

«Тогда с концертов продюсеры имели около 10 процентов, основной доход был как раз от эскорта. Имен певиц, которые охотно соглашались на подобное, не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили, да и по законодательству нельзя, могут в суд подать. Эскорт — это был огромный заработок».

Андрей Разин

Как отметил Разин, девочек для сцены набирали из сел и деревень. Если девушка была симпатичной, то ее сразу приглашали в группу. Причем многие из красавиц не умели петь. Да это было и неважно. Главное было понравиться так называемым боссам. К примеру, как заметил Разин, концерт группы стоил пять тысяч рублей, а за ночь с девочкой порой платили в два раза больше, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Андрей Разин – популярный советский продюсер. Именно благодаря ему в свое время зажглась звезда такого исполнителя, как Юрий Шатунов.

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