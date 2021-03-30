Градус сексуальности повышен: Пынзарь сверкнула «ложбинкой греха» в откровенном купальнике

Дарья и Сергей Пынзарь покинули ряды «строителей любви» на «Доме-2» на ТНТ много лет назад, однако смогли сохранить армию своих верных поклонников. После выхода девушки и ее мужа в реальную жизнь их почитатели переместились в социальные сети, с удовольствием наблюдая за жизнью этой красивой пары уже на просторах Всемирной паутины.

Сейчас чета живет в Турции в солнечной Анталье, где они смогли основать собственный бизнес. Сейчас на Средиземноморье уже тепло и пара с удовольствием наслаждается лучами весеннего солнышка, публикуя пляжные симки в своих блогах. Один из таких кадров в настоящий момент активно обсуждается.

Дарья примерила сексуальное мини-бикини с микролифчиком, который обнажил ее роскошное декольте или, как называют его французы, «ложбинку греха». Блондинка вытянула стройные ноги и задала кокетливый вопрос своим подписчикам: «Мой муж красавчик. Интересно, за что он меня любит?»

Вполне логично, что ее поклонники тут же бросились расточать комплименты в адрес любимицы.

«Вы прекрасная девушка, в которой сочетается хозяйственность, безмерная любовь к деткам и мужу и, конечно, внешняя красота!», «Даша сама красотка и очень женственная!», «Вы прекрасны! Добрая, женственная, нежная», — можно увидеть в комментариях ее Instagram.

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