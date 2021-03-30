Когда развод на пользу: Пелагея похвасталась безупречной фигурой в облегающих секси-лосинах

Певица Пелагея, как и многие другие звезды, после развода с хоккеистом Иваном Телегиным заметно похорошела и похудела. Звезда активно взялась за фигуру, занимаясь индивидуально с тренером.

Как теперь выглядит ее тело, артистка показала в личном блоге, обнародовав кадры с тренировок на тренажерах. Знаменитая блондинка при этом примерила облегающий спортивный комплект нюдового оттенка, состоящий из лосин и кроп-топа, обнажающего рельефную талию.

«Вы красотка, глаз не оторвать», «Красотка», «Огонь», «Мотиватор-Поля. Вы шикарны!» — пришли в восторг от увиденного фолловеры певицы.

Напомним, Пелагея развелась со своим вторым мужем в декабре 2020 года. У них осталась дочь Таисия, которая появилась на свет в 2017-м. Первым мужем артистки был режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Их расставание произошло в 2012 году.

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