Стильный деним: Бузова предстала в модной юбке сезона с разрезом впереди

От внимания телеведущей не ускользает ни один острый тренд.

Признанный эксперт в мире моды Эвелина Хромченко ранее рассказала, какая юбка является самой модной в наступившем сезоне весна-лето – 2021. Телеведущая в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале отметила миди из денима с треугольным разрезом, будто «выгрызенным» впереди.

«Эта красивая острая форма — нечто свежее, что действительно привлекает внимание», — заметила Эвелина Хромченко.

И многие звездные модницы уже поспешили заполучить трендовую модель юбки себе в гардероб. Телеведущая Ольга Бузова держит руку на пульсе трендов и в числе первых выгуливает стильные мастхэвы. Так получилось и с джинсовой юбкой с треугольным вырезом спереди.

Бузова дополнила юбку из денима яркой футболкой оверсайз с розовыми оттенками на принте. Получился очень летний образ, который завершили стеганные мюли белого цвета.

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