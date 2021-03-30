«Володя хотел расти»: Гудков объяснил, почему Маркони не стал сочинять шутки для Урганта

По словам шоумена, его коллега в какой-то момент принял решение сосредоточиться на своем проекте.

Шоумен Александр Гудков в разговоре со светской львицей Ксенией Собчак в рамках ее шоу объяснил, почему в один прекрасный момент его коллега Владимир Маркони не стал писать шутки для Ивана Урганта и его программы.

Как отметил Гудков, Маркони всегда мечтал о своем проекте. Причем он хотел выступать на нем и в качестве ведущего. Подвинуть Ивана Урганта, естественно, было нереально. Тогда-то Маркони и принял решение уйти.

«Он бросился с федерального канала на Comment Out. Я ему говорю: «Ты выбери — либо мы здесь трешим, либо ты веди с папкой проверенное видео». Он и туда, и туда. Универсальный человек. Я понял, что Володя хотел расти. Он долго был в авторском составе, писал монологи Ивану Андреевичу». Александр Гудков

Отметим, что нынешнее шоу Владимира Маркони Comment Out очень популярно в Сети. Дело в том, что он тщательно готовится к каждому выпуску.

Смотрите также: