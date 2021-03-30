Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий

Музыкант совсем недавно отметил свое 53-летие.

Пандемия коронавируса по всему миру унесла жизни нескольких десятков знаменитостей. Российская культур а и шоу-бизнес уже лишились таких деятелей, как Роман Виктюк, Михаил Борисов, Анатолий Трушкин, Василий Лановой, Борис Грачевский. Накануне из-за осложнений от CoViD-19 скончался музыкант Александр Зарецкий, лидер группы «Старый приятель», которую основал в далеком 1995 году.

В середине марта Александр Зарецкий сообщил, что болен коронавирусом. Накануне смерти он впал в кому, после чего у него случился инфаркт, сообщает ТАСС.

«Новый день календаря», «Московская любовь», «Не плачь» и многие другие песни группы «Старый приятель» стали настоящими хитами в последнем десятилетии прошлого века и до сих пор отзываются ностальгией в сердцах многих поколений.

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