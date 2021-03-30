«Мне никто не запретит»: Гузеева с оранжевой лопатой предстала на весенних кадрах

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева недавно стала членом жюри нового шоу «Тик-Ток Талант» на канале «Пятница!». Перемены в карьере пошли на пользу 61-летней звезде – она сменила имидж и заметно постройнела.

Накануне Гузеева, радуясь наступлению долгожданной весны, поспешила на фотосессию. Телесваха предстала на кадрах в оранжевой ветровке и с большой лопатой в тон.

«Мне никто не запретит, как в детстве, одеться не по погоде. Желаю всем яркой и прекрасной весны!», — подписала под фото теледива.

Подписчики обрадовались хорошему настроению любимицы и поспешили отметить, как посвежела сама актриса.

«Красивая, стильная, спортивная, активная, оптимистичная, Лариса, как Вам к лицу весна и ее наряды!», «Вам очень идет такой стиль», «Классная!», «Стильная, яркая!», «Сумка превратилась, сумка превратилась в…….. лопату», «Какая модница очаровательная», — пишут некоторые.

Смотрите также