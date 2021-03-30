Что случилось со Стриженовой после падения: соведущий звезды рассказал о ее травме

53-летняя телеведущая оступилась в студии и рухнула на пол прямо во время прямого эфира.

Накануне в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале произошло ЧП. Ведущая программы Екатерина Стриженова в кадре оступилась и не смогла сдержать равновесие, рухнув спиной на пол. Кадры инцидента облетели Сеть, и многие телезрители всерьез заволновались о здоровье звезды. Ведь после перерыва на рекламу Стриженова в эфир не вернулась.

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Как озвучил соведущий Стриженовой Руслан Осташко, Екатерина получила травму руки и была направлена за медицинской помощью. Позже в микроблоге он рассказал, как у нее дела.

«Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку! Предварительно – подозрение на перелом», — осторожно высказался Осташко. И предложил телезрителям: «Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков, и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало».

Руслан Осташко добавил, что профессия телеведущего может быть опасна. Как оказалось, съемки могут закончиться не только жаркими спорами и повышенными тонами.

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