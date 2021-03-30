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Звездный гость

Скромность не украшает: Ани Лорак в откровенном боди похвасталась шикарной фигурой

Певица появилась на фотосессии в тотальном черном образе, демонстрируя бесконечно длинные ноги на каблуках.

Скромность не украшает: Ани Лорак в откровенном боди похвасталась шикарной фигурой
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

42-летняя певица Ани Лорак уже не раз порадовала поклонников в этом году своими концертами. А теперь готовится снова удивлять и покорять. Эстрадная дива накануне отправилась на новую фотосессию, где предстала в тотальном черном образе.

Причем, монохрома на теле певицы был минимум – звезда облачилась в откровенное боди, которое подчеркнуло пышные формы Лорак. Красавица скромно накинула на плечи рубашку в тон, зато в качестве обуви выбрала шпильку с высоким подъемом. Наряд явно пришелся по душе сильной половине фолловеров певицы.

Кстати, ранее в Сети заговорили о том, что Лорак воссоединилась с бывшим мужем, турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Пара появилась на презентации у Филиппа Киркорова, ведя за руку общего ребенка – 9-летнюю Софию. Звезда никак не отреагировала на появившиеся слухи.

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