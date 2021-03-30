«Меня точно не ожидали увидеть»: Тодоренко рассекретила свой образ на шоу «Маска»

Телеведущая занимает кресло одного из членов жюри и на каждом эфире предстает в самых неординарных нарядах.

Телепроект «Маска» на канале НТВ близится к экватору. Из четырнадцати героев на сцене осталось восемь. В последнем выпуске шоу покинуло Солнце, которым оказалась юмористка Марина Кравец.

Одновременно с ярким действом на сцене происходит череда перевоплощений и в секторе жюри. Телеведущая Регина Тодоренко на каждом выпуске «Маски» примеряет новые, порой совсем неожиданные для себя самой, образы. Она уже была Мальвиной, седовласой нимфой, загадочной Миссис Икс. А на этот раз примерила образ голливудской звезды.

«Вот в каком образе вы меня точно не ожидали увидеть, так это, наверное, в образе Эми Уайнхаус», — показала себя Регина. И призналась: «Мало кто знает, ноя дико люблю творчество этой певицы».

Укладка, макияж и аксессуары в образе Тодоренко полностью соответствовали выбранному прототипу. Рассекретила Регина и образы коллег – показала яркий прикид Тимура Родригеса и кричаще-розовый – Филиппа Киркорова.

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