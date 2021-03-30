Каждый день разная: Бузова вслед за Барановской сделала афрокудри

Певица очень часто экспериментирует с имиджем.

Наступившая весна стала поводом для многих модниц сменить имидж, стрижку и цвет волос. Одной из самых популярных любительниц меняться является Ольга Бузова, и она уже перекрасилась в свой темно-русый, отказавшись от блонда. Следующим шагом к преображению стала новая прическа.

Накануне телеведущая отправилась наводить лоск к стилисту. И предпочла сделать себе объемную прическу – мелкие кудряшки. Получилась очень объемная укладка, которой Бузова осталась очень довольна.

Кстати, афрокудри облюбовала и другая знаменитая телеведущая – Юлия Барановская. Девушка неоднократно выходила в свет с объемной вьющейся шевелюрой и буквально купалась в комплиментах от окружающих и поклонников.

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