По последним трендам: Наташа Королева в бархатном ободке цвета бордо встретилась с подругами

Аксессуар, которым украсила прическу певица, снова на пике популярности в этом сезоне.

С наступлением тепла многие модницы спешат попрощаться с головными уборами. И приходит время укладок, причесок и аксессуаров для волос. Одним из трендовых украшений в нынешнем сезоне является ободок. На него обратила внимание Эвелина Хромченко, демонстрируя варианты в программе «Модный приговор» на Первом канале.

Фэшн-эксперт привела несколько примеров ободков, заметив, что это украшение подойдет практически любой женщине.

Словно следуя совету Хромченко, многие селебрити поспешили вписать трендовые ободки в свой стиль. Устинья Малинина, Регина Тодоренко, Ольга Бузова, а теперь и Наташа Королева уже отметились в свете с модным украшением на голове.

Жена Сергея Глушко отправилась на встречу с подругами Идой Достман и Еленой Воробей в стильном бархатном ободке цвета бордо. В монохромном образе певицы этот модный аксессуар добавил лоска и игривости.

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