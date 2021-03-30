«Математика на двух языках»: Орбакайте похвасталась успехами восьмилетней дочки

Внучка Пугачевой учится в третьем классе и уже отлично знает изъясняется на испанском и английском.

49-летняя Кристина Орбакайте в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым воспитывает восьмилетнюю дочку Клавдию. Последний год семья прожила в Нью-Йорке, где девочка пошла в третий класс. Сейчас начались каникулы, но звездная мама недолго радовалась долгожданному отдыху – домашнее задание все-таки выполнять пришлось.

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Орбакайте показала, как делает уроки с дочкой. Клава выполнила математику, и рассказала маме выполненное задание сразу на двух языках – испанском и английском.

«Математика на двух языках, совсем маму запутала», — призналась знаменитость.

Выученный урок у внучки Пугачевой, что называется, отскакивал от зубов. Папа, который выступил в роли видеооператора, попросил наследницу повторить задание еще и на русском.

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