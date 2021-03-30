Танцы, песни и торт размером со стол: как Пресняков-младший отпраздновал 53-летие

Март традиционно богат на звездные дни рождения. В семье Пресняковых совсем недавно отметили 75-летие Владимира Петровича в тесном кругу родных, как снова пришло время собираться вместе – Пресняков-младший празднует 53-й личный новый год.

Музыкант собрал в одном из столичных ресторанов не только свою большую семью, но и друзей и близких. Лариса Долина и Леонид Агутин с удовольствием зажгли на вечеринке, сам виновник торжества со старшим сыном, 29-летним Никитой, спел дуэтом. Среди гостей также были Игорь Николаев, Кети Топурия, Дмитрий Маликов и многие другие селебрити.

Кульминацией вечера стал огромный торт размером с обеденный стол. Жена именинника, певица Наталья Подольская, исполнила русскую версию мирового хита Happy Birthday, и на финальной ноте в зале появился главный символ любого дня рождения, украшенный 53-мя свечами. Именинник стал задувать их, на помощь подоспела супруга, и вместе они смогли потушить огни на праздничном угощении.

Смотрите также