Стильно и ярко: Бузова в бомбере в стиле колор-блок и белых скинни восхитила стилиста

Певица, телеведущая Ольга Бузова обожает меняться. Девушка не только с каждым новым сезоном выбирает новый имидж, но и ежедневно примеряет множество образов и нарядов. На этот раз звезда предстала в стильном и ярком бомбере, дополненном белыми скинни.

По сложившейся традиции Бузова показала свой образ целиком, зайдя в кабину лифта. В руках красавица держала сумку-«пельмень» с массивной цепочкой». Стилист Марина Корабель прокомментировала получившийся у певицы аутфит.

«Такой элемент гардероба, как бомбер, сейчас очень актуален. По крою он объемный и уютный, а в данном случае еще и яркий за счет колор-блоков — такой вариант подойдет смелым девушкам, которые хотят выделяться. Сочетать такой бомбер лучше с вещами однотонными. Идеально подойдут ахроматы серый, черный или белый, как раз как у Ольги, так как он сам по себе является акцентным и самодостаточным. Аксессуары к такому аутфиту тоже выбираем с осторожностью, чтобы не было перебора. В целом в этом образе все хорошо, единственный момент: я бы заменила сумку на более лаконичную, а цепь на шее и расслабленная прическа вписываются замечательно», — подчеркнула эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — стилист, парикмахер, визажист с опытом в fashion-индустрии более 15 лет. На визажиста-стилиста и бьютимейкера обучилась в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, где проработала 6 лет. Кроме учебы в России, обучалась в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

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