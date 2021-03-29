«Мысли путались и он забывал слова»: Купченко рассказала о последних днях жизни Ланового

Даже в больнице с диагнозом коронавирус 87-летний актер готовился к концерту по случаю 50-летия фильма «Офицеры». Его жена до сих пор не смирилась с его смерью.

В 2020 году в мире появилась коронавирусная инфекция, которая заставила миллиарды людей сидеть по домам. До сих пор пандемия не сошла на нет. Болезнь унесла жизни миллионов людей включая звезд. Не смог победить недуга и Василий Лановой. 87-летний актер попал в больницу, где проходил курс лечения. Рядом с ним была и его жена Ирина Купченко. Она тоже переболела CoViD-19, но смогла излечиться, а вот артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова скончался в конце января.

В интервью Ирина Петровна призналась, что до сих пор не смирилась со смертью мужа. Она не может осознать, что это произошло.

«До сих пор не верю, что его нет. О чем я сейчас думаю? О судьбе этого человека», — поделилась женщина.

По словам Купченко, до последнего Лановой работал, даже когда лежал в больнице. Так как фильму «Офицеры», в котором он сыграл яркую роль Ивана Вараввы, в этом году исполняется 50 лет, то к этому событию были приурочены разные мероприятия. Артист готовился к выступлению на публике.

«Он должен был петь там песню „О героях былых времен“. И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова», — рассказала Ирина Петровна.

Она отметила, что у него не все получалось, поэтому актер нервничал. Ему подсказывали не только жена, а даже дежурный врач и сиделка. Лановой отказывался делать капельницы, пока ему не споют.

«С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер», — призналась народная артистка РСФСР.

Она также отметила, что пока не делала прививку от коронавируса, но не стала исключать возможности, что скоро ее сделает. Купченко призналась, что следит за фигурой, об этом пишет «Комсомольская правда». Напомним, что ей 1 марта исполнилось 73 года. супруги воспитали сыновей Сергея и Александра.

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