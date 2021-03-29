Восьмилетний сын Рудковской стал звездной модного показала вместе с детьми Киркорова и Барановской

В Москве состоялся юбилейный показ магазина фирменной детской одежды «Кенгуру», который прошел в театре «Школа современной пьесы». В нем приняли участие наследники звезд.

Яна Рудковская всегда старалась, чтобы ее сын Саша Плющенко с юных лет учился сам зарабатывать. Мальчик уже в юном возрасте украшал обложки отечественных и зарубежных глянцевых изданий, а также участвовал в модных показах Валентина Юдашкина и других модельеров. Потом он пошел по стопам папы Евгения Плющенко и стал усердно заниматься фигурным катанием. У него уже есть счет в банке, куда поступают деньги, которые он сам заработал.

При этом восьмилетний мальчик продолжает быть модником благодаря маме. Рудковская регулярно облачается его в модные наряды люксовых брендов. А 29 марта Гном Гномыч, как его называют близкие, принял участие в юбилейном модном показе магазина «Кенгуру», который прошел в театре «Школа современной пьесы». После выступления артистов и балерин, по подиуму проошел сын Яны, облаченный в пиджак с принтом, красную бабочку и серые брюки.

Сразу после него продефилировали дети Филиппа Киркорова. Алла-Виктория была в летнем платье с неброским узором и сером тренче. А ее брат Мартин предстал в бежевом костюме. Вышел на подиум и младший сын Юлии Барановской Арсений Аршавин, показавший шорты и водолазку горчичного цвета, а также джинсовую куртку.

Поклонники восхитились маленькими моделями. Многие отметили, что сын Плющенко смотрелся очень уверенно на публике, благодаря своему опыту в этой сфере. «Сколько же впечатлений и эмоций вы дарите окружающим!», «Как же красиво, сказка настоящая», «Очень красивый показ!! Спасибо, Яна», «Все дети чудесные», — прокомментировали пост подписчики.

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