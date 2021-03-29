Устроил пир: Долина в «золотом» платье по фигуре повеселилась с Николаевым за праздничным столом

После самоизоляции звезды только рады тому, когда у них есть возможность выйти в свет, повеселиться или увидеться с друзьями. Даже Лариса Долина при первой возможности вернулась к концертам. Осенью она ездила в Крым на фестивали, а потом участвовала в различных съемках. Недавно 65-летняя певица похвасталась результатами похудения на 20 килограммов. Она призналась, что сменила гардероб и теперь может носить даже мини-шорты.

29 марта Владимир Пресняков устроил концерт. Он решил собрать родных и близких в ресторане. Музыкант танцевал со своей женой Натальей Подольской, которая успела прийти в форму после вторых родов. Напомним, что в прошлом году у пары родился еще один сын Иван. Пришел на вечеринку и старший наследник именинника Никита от отношений с Кристиной Орбакайте. Он спел вместе с отцом, а Леонид Агутин и Игорь Николаев играли на музыкальных инструментах.

Долина тоже появилась на банкете. Она предстала в элегантном платье-плаще по фигуре золотистого цвета с принтом. Певица подобрала в тон наряду туфли с открытой пяткой, а также сумочку Chanel. Поспешила с ней сделать фото маленькая дочка Яны Дайнеко — солистки группы «Новые самоцветы».

Потом Долина насладилась изысканными блюдами. При этом она сидела рядом с Николаевым. Когда речь произносил Агутин, заверив что не все достойны такой жизни, а именинник достоен, Лариса Александровна смеялась вместе с Игорем Юрьевичем. А позже она спела вместе с Пресняковым, а потом и с Агутиным. Вечер прошел очень тепло и позитивно. Гости еще долго не хотели расходиться по домам, наслаждаясь приятной компанией.

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