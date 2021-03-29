Для особенного вечера: Виктория Боня в струящемся платье с разрезом подчеркнула загорелые ноги

Бывшая участница «Дома-2» призналась, что теперь просто так погулять в Монако вечером нельзя, поэтому она скучает по светским раутам.

Виктория Боня не скрывает, что привыкла к роскошной жизни. После участия в «Доме-2» она успела поработать ведущей а также моделью. Теперь девушка развивается как бьюти-блогер, колумнист и бизнесвумен. Она давно живет в Монако, куда переехала, когда жила с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Они расстались, но вместе воспитывают дочку Анджелину. Бывшая звезда телестройки предпочитает жить недалеко от бизнесмена, что наследница могла с ним видится.

Обычно Виктория с радостью посещает светские рауты и дефилирует на красных дорожках. Но из-за пандемии последний раз она веселилась на вечеринке в свой день рождения. Накануне девушка призналась, что в Европе до сих пор не только не проводятся крупные мероприятия, но и вечером вообще нет никакой жизни в городах.

При этом Боня поделилась видео, которое сделала в ноябре в Доминикане, где прошел первый кинофестиваль. Она предстала на побережье в струящемся двухцветном платье с разрезом. Девушка грациозно шла, демонстрируя стройные и загорелые ноги.

«Эх, щас бы в красивом платье гулять идти, а не вот это вот все! У нас в 7 вечера вся жизнь замирает. Днем желательно больше чем на 10 км, без особой нужды, не отъезжать от дома. Хорошо что в ресторанах кормят, правда только членов профсоюза (то бишь, граждан и обладателей ВНЖ). И много где в Европе дела обстоят так же. Москва (да и вся Россия), Дубаи, Стамбул и Мале — просто другая планета», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие рассказали, как в их странах переживают пандемию. «Хочется как раньше — быть свободным», «Как мотивацию чтоб отрастить волосы и похудеть», «Какая ты здесь шикарная», «Виктория, образ просто бомбическая! Нереальная», — прокомментировали пост подписчики.

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