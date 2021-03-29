«Приятный сюрприз»: Валентина Юдашкина поразила подача кофе в одном из ресторанов Дубая

Известный модельер Валентин Юдашкин и его супруга Марина в эти мартовские дни отдыхают в теплом Дубае, где наслаждаются жаркой погодой, местными красотами и прогулками по побережью.

Как выяснилось, в жаркой стране у Валентина Юдашкина немало поклонников его таланта. В этом кутюрье убедился, придя в один из ресторанов Дубая и заказав десерт с кофе.

больше по теме По последней моде: Юдашкина вышла на променад в отпуске в летящем сарафане с ярким принтом Вместе с кутюрье она отдыхает в Дубае.

Подача напитка была очень необычной. На поверхности Валентин Юдашкин увидел собственное отражение. Бариста изобразил портрет Валентина Абрамовича. Знаменитый кутюрье был так восхищен, что тут же запечатлел чашку с кофе на видео и поделился в Instagram.

«Хорошего настроения и доброго вечера! Приятный сюрприз», — подписал кадры Валентин Юдашкин.

Кутюрье дал понять, что такая подача кофе стала для него полной неожиданностью и вместе с тем свидетельством уважения к его таланту и заслугам. Подписчики Юдашкина пришли в восхищение, правда, высказали сомнение в том, что такой кофе можно выпить без сожаления.

«Класс! Такой кофе жалко пить», «Талант бариста», «Супер! Только выпить это ну очень жалко», «Я видела, что в Токио рисуют фото в кофе», — высказываются в Сети.

Смотрите также