«Мама еще в форме»: Кристина Асмус отважилась на акробатический трюк, надев жесткий корсет

Кристина Асмус поделилась в Instagram видео, вызвавшим священный трепет у ее подписчиков.

Актриса, которой без малого 33 года, отважилась выполнить сложный акробатический трюк и блестяще справилась с ним. Движения Кристины Асмус отточены и филигранны, все выглядит так, словно звезда театра и кино каждый день занимается спортивной гимнастикой.

«Мама сходила в зал, мама вспомнила молодость, мама еще в форме», — прокомментировала видео Кристина Асмус.

Для того, чтобы ничто не мешало ей выполнять трюк, блондинка надела специальный жесткий корсет, который удерживал ее спину.

Поклонники актрисы сделали ей массу комплиментов, они удивлены тем, в какой прекрасной форме она находится.

«Бывших гимнасток не бывает? Красотка», «Молодец, мама! Добрая часть других не только мам, но и пап, сломались бы поперек или вдоль после такого. Круто!», «Нифигашеньки себе», — высказываются в Сети.

Напомним, что Кристина Асмус девять лет занималась спортивной гимнастикой. Впоследствии это помогло ей легче вжиться в роль, когда она играла спортсменку Светлану Хоркину в биографическом фильме «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее».

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