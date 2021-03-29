«Повредила руку»: Екатерина Стриженова упала в студии программы «Время покажет»

Неприятный инцидент произошел в этот понедельник, 29 марта, во время программы «Время покажет» Первого канала, которая выходит по будням в прямом эфире.

Ведущая передачи Екатерина Стриженова, как всегда безупречно выглядящая, в деловом костюме и на очень высоких каблуках, в какой-то момент упала.

Телеведущая отступала назад и, вероятно, не заметила препятствия или же просто оступилась, и со всего размаху упала на глянцевый пол в студии программы «Время покажет». Видео, зафиксировавшее падение, Екатерины Стриженовой, доступно на сайте Первого канала, и оно мгновенно разлетелось по Сети.

Как только Екатерина Владимировна упала, передачу сразу увели на рекламу. А после Стриженова в студию уже не вернулась, программу продолжил вести Руслан Осташко.

«Перед уходом на рекламу мы эмоционально обсуждали тему, и во время обсуждения Екатерина Стриженова оступилась и упала, — обратился к телезрителям Руслан Осташко. – Она повредила руку. Сейчас ей оказывается медицинская помощь. Давайте ей все пожелаем здоровья и чтобы эта травма была незначительной. Катя, держись мы с тобой».

Напомним, это не первый инцидент, когда телеведущим становится плохо во время съемок. На днях на скорой из студии увезли Леру Кудрявцеву, а затем в обморок во время записи передачи упала Анастасия Решетова.

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