«Держитесь!»: тяжелобольная звезда «Экипажа» Александра Яковлева поделилась новым видео в шапочке

Звезда культовых советских фильмов «Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и других, актриса Александра Яковлева уже несколько лет борется с тяжелым недугом. Из-за рака молочной железы красавица-артистка перенесла несколько сеансов химиотерапии и лишилась волос. На публике Александра Яковлева предстает исключительно в головных уборах, которые, вероятно, позволяют этой невероятно красивой женщине чувствовать себя более уверенно.
На своей страничке в Instagram 63-летняя Александра Евгеньевна периодически делится фото и видео, которые позволяют сделать вывод о том, что человек она очень сильный и неподдающийся болезни.
Актриса запечатлела себя в шапочке в компании с юным другом, который наизусть читает стихотворение Афанасия Фета.
«Кениг. День театра. День поэзии. Мой друг Даня сдержал обещание выучить Фета. Дорогие друзья, учите детей русской классике», — обратилась Александра Яковлева к поклонникам.
Аудитория актрисы призналась, что восхищена ее красотой и огромным желанием победить болезнь и жить полной жизнью.
«Вчера смотрела «Экипаж». Красавица! Не перестаю восторгаться красотой этой женщины», «Держитесь!», «Смотришь на вас, и все кажется таким прекрасным», — высказались в Сети.