«Моя семья»: облаченные в ярко-розовые свитшоты Саша Черно и Иосиф Оганесян запечатлелись с сыном Стефаном

Время летит очень быстро. Тридцатого марта сыну Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефану исполнится уже восемь месяцев! Малыш растет и меняется буквально на глазах. Желая не упустить ни одного важного момента из жизни сына, Саша Черно и Иосиф Оганесян часто снимают Стефана на видео и делают фотографии с ним.

Очередным кадром на своей страничке в Instagram поделилась молодая мама. Саша Черно и Иосиф Оганесян запечатлелись во дворе особняка, который снимают в Подмосковье.

Мама и папа Стефана облачились в одинаковые свитшоты ярко-розового цвета. А малыша нарядили в комбинезон серебристого оттенка, напоминающий скафандр космонавтов.

«Цените то, что у вас есть! Моя самая главная поддержка и опора, это моя семья», — подписала Саша Черно снимок.

Напомним, не так давно экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно потеряла маму. 42-летняя Ирина Головченко скончалась после третьего инсульта. Известно, что она родила Сашу в 15-летнем возрасте и оставила дочку на попечении своей мамы.

Александра, по себе знающая, что такое расти без материнской заботы и ласки, старается с лихвой давать все это своему сыну Стефану.

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