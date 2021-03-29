«Мы делали их для себя»: Сергей Жигунов заявил об украденных свадебных фото

На днях актер женился на своей избраннице Виктории Ворожбит.

Сергей Жигунов женился в третий раз. Избранницей 58-летнего актера стала журналист Виктория Ворожбит. Многие пользователи Сети заметили, что она очень похожа на Анастасию Заворотнюк, с которой он снимался в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее актер делился кадрами в микроблоге, засветив заветное кольцо на безымянном пальце. Свадьба влюбленных была тайной. Впрочем, и о своей личной жизни Сергей распространяется крайне редко. Жигунов оберегает все то, что касается его семьи, в частности, новых отношений.

При этом в своем Instagram Жигунов рассказал, что злоумышленники похитили их свадебные фото и теперь пытаются продать глянцевым изданиям.

«Фотографии, которые пришлось опубликовать, украли из нашей личной переписки. Мы их делали для себя. Кто-то… пытался продать их изданиям. Берегите свои телефоны», — написал Жигунов.

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