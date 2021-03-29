Солнечный день: Галкин поделился кадрами из замка в деревне Грязь

Строительством замка в деревне Грязь Максим Галкин занимался несколько лет подряд, начиная с 2011 года. По информации СМИ особняк в шесть этажей обошелся юмористу в кругленькую сумму – около 10 миллионов долларов. Сейчас в особняке он живет вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри.

В своем Instagram шоумен часто делится с фанатами кадрами, которые снимает в доме. На этот раз он запечатлелся в залитой солнцем гостиной. Комната, которую украшают предметы интерьера, стилизованные под старину, оформлена в шоколадных оттенках.

Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят десятилетие совместной жизни. Их свадьба состоялась в 2011 году. А спустя еще два года в семье появились двойняшки, в которых звездные родители души не чают.

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