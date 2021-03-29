«Живет в другой семье»: Панин случайно узнал, что у него есть четвертый ребенок

28 марта на канале «Пятница!» вышло «ДНК-шоу» Лолиты Милявской, гостем которого стал актер Алексей Панин. В этой программе звездам делают специальный ДНК-тест, а потом обсуждают их личность с позиций генетики и известных фактов. Для 43-летней звезды кино разговор с Лолитой пошел о его романах с множеством женщин и рождении детей от них.

Публика знает, что у Панина есть три дочери от разных матерей. А во время нового шоу актер признался, что у него есть и четвертый ребенок, тоже девочка.

«С детьми мне точно надо остановиться! Два моих ребенка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня. Я случайно узнал от знакомых, что у меня есть четвертый ребенок, потому что женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье, мы не говорим, что я ее отец», — разоткровенничался Алексей.

Напомним, что в 2008 году Панин жил с фотомоделью Юлией Юдинцевой, которая родила ему дочь Анну. После этого родители долго судились — каждый хотел, чтобы ребенок остался с ним. То, как мужчина и женщина увозили девочку друг от друга, громко обсуждалось в прессе.

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19 апреля и 21 апреля 2011 года у актера родились дочери Мария и София, обе от разных матерей. И вот выяснилось, что у звезды кино есть еще один ребенок. Подробности личной жизни актера — новом выпуске «ДНК-шоу» с Лолитой.

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