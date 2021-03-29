«Очень жаль, что Солнце сняла маску»: поклонники шоу «в слезах» из-за разоблачения Кравец

Телезрители считают, что продемонстрировавшая вокальный талант артистка должна была дойти хотя бы до полуфинала.

На телеканале НТВ вышел в эфир уже седьмой по счету выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска». После каждой программы телезрители бурно обсуждают ее итоги. И всегда находятся те, кому очередное разоблачение того или иного участника кажется несправедливым.

Так, сейчас в Сети можно обнаружить немало критики, связанной с разоблачением на шоу «Маска» в минувшее воскресенье, 28 марта. После того, как жюри не смогли определиться кто из двух участниц – Солнце или Единорог покинет проект, принятие сложного решения на себя взял Филипп Киркоров.

Из-за чего накликал на себя отповедь публики. Многим кажется, что поп-король спас Единорога в угоду своей дочери Алле-Виктории, совершенно забывая о том, что у шоу «Маска» есть свои законы, и в каждом выпуске должно уходить по одному участнику. На этот раз ею стала Марина Кравец.

«Солнце должно было дойти хотя бы до полуфинала. Нечестно прошло голосование», «Отдайте сразу приз Единорогу, чего уж тянуть», «Снятие маски с Солнца в этом выпуске и причина снятия — это верх несправедливости», «Очень жаль, что Солнце сняла маску! И непонятно, почему зрители спасли Змею. Солнце сильнее вокально! Спасибо организатором за прекрасные номера Солнце! Мариночка, ты большая умничка», — высказываются в Сети.

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