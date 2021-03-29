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«Очень жаль, что Солнце сняла маску»: поклонники шоу «в слезах» из-за разоблачения Кравец

Телезрители считают, что продемонстрировавшая вокальный талант артистка должна была дойти хотя бы до полуфинала.

«Очень жаль, что Солнце сняла маску»: поклонники шоу «в слезах» из-за разоблачения Кравец
В минувшем выпуске «Маски» разоблачили Солнце. Фото: телеканал НТВ

На телеканале НТВ вышел в эфир уже седьмой по счету выпуск самого охраняемого проекта – шоу «Маска». После каждой программы телезрители бурно обсуждают ее итоги. И всегда находятся те, кому очередное разоблачение того или иного участника кажется несправедливым.

Так, сейчас в Сети можно обнаружить немало критики, связанной с разоблачением на шоу «Маска» в минувшее воскресенье, 28 марта. После того, как жюри не смогли определиться кто из двух участниц – Солнце или Единорог покинет проект, принятие сложного решения на себя взял Филипп Киркоров.

Из-за чего накликал на себя отповедь публики. Многим кажется, что поп-король спас Единорога в угоду своей дочери Алле-Виктории, совершенно забывая о том, что у шоу «Маска» есть свои законы, и в каждом выпуске должно уходить по одному участнику. На этот раз ею стала Марина Кравец.

Солнце – Марина Кравец
В маске Солнца оказалась Марина Кравец. Фото: телеканал НТВ

«Солнце должно было дойти хотя бы до полуфинала. Нечестно прошло голосование», «Отдайте сразу приз Единорогу, чего уж тянуть», «Снятие маски с Солнца в этом выпуске и причина снятия — это верх несправедливости», «Очень жаль, что Солнце сняла маску! И непонятно, почему зрители спасли Змею. Солнце сильнее вокально! Спасибо организатором за прекрасные номера Солнце! Мариночка, ты большая умничка», — высказываются в Сети.

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