«Будь счастлива!»: Ротару поздравила невестку с днем рождения

29 марта отмечает свой день рождения Светлана Евдокименко – невестка Софии Ротару. Ей исполнилось 47 лет. Супруга единственного сына звездной певицы является исполнительным продюсером компании «Вилла София». Народной артистке она подарила двух внуков – Анатолия и Софию. В своем Instagram София Михайловна поздравила невестку с днем рождения, опубликовав с ней совместное фото.

«Дорогая Светочка, с Днем рождения! Будь счастлива и здорова! Люби и будь любима!» — написала Ротару.

Фанаты певицы присоединились к поздравлениям.

«Какие вы красивые! Красотки, слов нет! Поздравляем!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что также 29 марта свой день рождения отмечает Владимир Пресняков-младший. В этот день ему исполнилось 53 года.

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