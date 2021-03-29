Как выжить в жестоком мире подростков: драма «Светлячок» эксклюзивно представлена на Start

Фильм о проблемах подрастающего поколения стал первой картиной, снятой на возрожденной Киностудии имени Горького.

С 26 марта на киносервисе Start доступна для просмотра картина «Светлячок», рассказывающая историю старшеклассницы, переехавшей из деревни в город, чтобы получить образование в хорошей школе.

Коллектив не принимает наивную девушку. Благосклонность к новенькой проявляет только один молодой человек, за внимание которого давно борется успешная и красивая старшеклассница Женя. Ради своей любви она готова на самые жестокие поступки.

«Для меня эта история о борьбе за то, чтобы остаться человеком, сохранив в себе все самое ценное и важное, и неделимое», — говорит режиссер фильма Мария Кравченко.

Главную героиню Светлану, добрую и наивную девушку, которую мама зовет Светлячок, сыграла студентка первого курса ВГИКа Арина Федорова. Готовясь к роли, она пересматривала культовый советский фильм о любви двух школьников «Вам и не снилось…».

«Света в каждом видит только хорошее, любит человека даже со сломами внутри», — говорит о своей героине Арина Федорова.

Стоит отметить, что фильм «Светлячок» стал первой подростковой драмой, снятой на возрожденной Киностудии имени Горького. Сцены в школе снимались в реальном учебном заведении во время каникул. А актриса, сыгравшая главную героиню, ради роли побрилась налысо и полгода не отращивала волосы.

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