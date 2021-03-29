Падчерица Михайлова запечатлелась в роскошном доме музыканта в нежном платье с трендовым принтом

Падчерица Стаса Михайлова, Ева Канчельскис, нередко вызывает восторги у поклонников музыканта. Девушка стала настоящей красавицей, кроме того, всегда следит за последними трендами. На этот раз ей удалось восхитить своим романичным образом в легком цветочном платье даже профессионального имиджмейкер-стилиста Елену Бестави.

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Девушка составила женственный аутфит с объемным ободком, который полностью повторял принт ее наряда. В этом луке блондинка запечатлелась в роскошных интерьерах дома Стаса Михайлова.

«Очень весенний образ, очень нежный, очень романтичный и очень девичий. Я бы даже сказала, девочкин. Белое платье, мелкий цветочек… Вообще цветочная тема очень актуальна уже несколько сезонов, сегодня каждый может выбрать свой рисунок, наиболее подходящий. Кому-то нравятся более крупные, может быть, абстрактные мотивы, кому — мелкие. И чем мельче и интереснее цветочек, тем больше он подчеркивает нежную девичью красоту. В этом образе мы очень хорошо это видим. Девичья многоярусная юбка с оборочками тоже очень подходит Еве. Ободок в данном случае у меня ассоциируется с венком, который носили славянские девушки в качестве символа женского начала. Для нашей героини ободок не имеет четкого функционального предназначения — удерживать волосы, — это, скорее, стилевой завершающий штрих. Именно в таком мягком варианте он наиболее гармонично вписывается в образ. Ободки тоже уже не первый сезон в тренде, но в этом году они приобретают разные формы и размеры. И чем они оригинальнее и интереснее, тем актуальнее», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro Елена Бестави.

Напомним, Ева Канчельскис родилась в первом браке Инны Михайловой с известным футболистом Андреем Канчельскисом в 1999 году. Также супруга известного музыканта воспитывает от спортсмена сына Андрея.

Стасу Михайлову Инна подарила двух дочек — Иванну и Марию.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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