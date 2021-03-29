Опять должна: приставы пытаются взыскать с Анастасии Заворотнюк несколько десятков тысяч рублей

Актриса Анастасия Заворотнюк 3 апреля отметит круглую дату: звезде «Моей прекрасной няни» исполнится пятьдесят лет. На протяжении довольно значительного отрезка времени красавица-артистка борется с тяжелой болезнью.

Родственники Анастасии Заворотнюк тщательно оберегают ее покой и не комментируют состояние актрисы.

Между тем тяжелый диагноз не освобождает звезду от финансовых обязательств. Как следует из информации, обнаруженной на сайте службы судебных приставов, Анастасия Заворотнюк является должницей по уплате налогов. Актриса довольно продолжительное время не платит по счетам, и за ней числится 80 тысяч рублей долга, включая пени.

Как отмечает издание «СтарХит», одно исполнительное производство было возбуждено еще в прошлом году, второе — в марте этого.

Стоит напомнить, что приставы интересуются Анастасией Заворотнюк не впервые. Актриса много лет не могла выплатить кредит банку, который брала в валюте. Долг был погашен уже во время болезни Заворотнюк.

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