По последней моде: Юдашкина вышла на променад в отпуске в летящем сарафане с ярким принтом

Марина и Валентин Юдашкины вслед за певицей Валерией и Иосифом Пригожиным выбрали для отдыха Дубай. Известная чета в настоящий момент наслаждается ласковым арабским солнцем и водами Персидского залива.
«Вот удача улыбнулась мне!» — не сдержала эмоций по поводу своей поездки в жаркие страны жена кутюрье.
В личном блоге она показала свой курортный стиль, запечатлевшись на море в летящем сарафане на тонких бретелях с акцентом на талии. Супруга известного модельера выбрала облачение из ткани в крупный цветок. Именно такой принт Эвелина Хромченко называла в эфире «Модного приговора» одним из самых актуальных в этом сезоне.
Отметим, что ранее наряд с цветочным рисунком примеряла оперная певица Анна Нетребко, которая остановила свой выбор на свободных брюках прямого кроя с изящными лампасами.