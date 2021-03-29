По последней моде: Юдашкина вышла на променад в отпуске в летящем сарафане с ярким принтом

Вместе с кутюрье она отдыхает в Дубае.

Марина и Валентин Юдашкины вслед за певицей Валерией и Иосифом Пригожиным выбрали для отдыха Дубай. Известная чета в настоящий момент наслаждается ласковым арабским солнцем и водами Персидского залива.

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«Вот удача улыбнулась мне!» — не сдержала эмоций по поводу своей поездки в жаркие страны жена кутюрье.

В личном блоге она показала свой курортный стиль, запечатлевшись на море в летящем сарафане на тонких бретелях с акцентом на талии. Супруга известного модельера выбрала облачение из ткани в крупный цветок. Именно такой принт Эвелина Хромченко называла в эфире «Модного приговора» одним из самых актуальных в этом сезоне.

Отметим, что ранее наряд с цветочным рисунком примеряла оперная певица Анна Нетребко, которая остановила свой выбор на свободных брюках прямого кроя с изящными лампасами.

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