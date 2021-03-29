«Рядом с тобой я сияю»: Подольская трогательно призналась мужу в любви

Наталья Подольская и Владимир Пресняков – младший в официальном браке — более десяти лет. Супруги воспитывают двух сыновей. Старшему Артемию в этом году исполнится шесть лет, а младшему Ване в апреле будет полгода. В своем Instagram Наталья решила трогательно признаться мужу в любви, поздравив его с днем рождения.

«Рядом с тобой я сияю! Многие спрашивают, в чем мой секрет молодости? Я всегда отвечаю, что просто у меня очень хороший и любящий муж. Ты — мое ребро! Ты мой тыл! Ты — мой лучший мужчина на земле! С днем рождения, мой Вова», — написала Подольская.

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Владимиру Преснякову – младшему 29 марта исполнилось 53 года.

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