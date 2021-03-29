Звезды в тренде: Асмус вслед за Климовой вышла в свет в пуловере-лапше песочного оттенка

Весна в этом году не позволяет пока снять теплые одеяния.

Весна практически на всей территории России словно не собирается вступать в свои права, поэтому многие тренды, которые зародились зимой, все еще актуальны. К примеру, даже российские звезды не собираются отказываться от теплых пуховиков-баллонов.

Накануне вслед за Ксенией Собчак и Юлией Михалковой в модном «дутике» появилась на публике Наталья Подольская. Звезда сочетала леопардовую куртку с черной шапочкой с помпоном.

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По-прежнему актуальны и теплые свитера-лапша, а также пуловеры-лапша. Ранее в кафе одного из небоскребов «Москва-Сити» отметилась Екатерина Климова в подобном одеянии песочного оттенка. Вслед за ней похожий образ выбрала и Кристина Асмус.

В актуальном свитере актриса предстала в Театре имени Ермоловой, отмечая профессиональный праздник с коллегами.

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